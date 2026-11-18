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Productores bloquean carreteras federales para exigir precios justos, los insumos del campo se incrementaron un 300 por ciento, denuncian que se redujo l presupuesto.

Desde temprana hora productores con tractores y vehículos bloquearon la supercarretera federal 75, encabezados por Mauricio López representante de la Confederación Agropecuaria de México. Mencionaron que si bien hay cosecha, no hay venta, no hay precio. Desafortunadamente ya desapareció el Fondo de Desastres Naturales, si se registra una granizada y lluvia no hay recurso para respaldar, lamentablemente el Gobierno Federal atiende cuando hay inconformidad social y manifestación.

El gobierno del estado y municipio hacen lo que pueden con el presupuesto para que el campo sea productivo, depende de la Federación. El diésel del 2008 hasta el día de hoy ha aumentado un 30 por ciento y los insumos un 300 por ciento. Señalaron que el campo está abandonado, el presupuesto es una burla, se ha reducido en un 50 por ciento.