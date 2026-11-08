Candidatos a rey de UBR, en campaña

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Rioverde.- Candidatos a reyes de la UBR trabajan para reunir recursos ya que lo que se recaude será destinado para la compra de un discapataxi que requieren en la institución.

Cada uno de los equipos ha trabajado para recaudar fondos para la UBR.

Los equipos están integrados por el Verde de Aarón Martínez Beltrán y Karen Aidee Reséndiz, el equipo Morado, de Brandon Oviedo Díaz y Carolina Contreras, el equipo Rosa, de Karina Saraí Baena y Daniel Tadeo Martínez, los que luchan por recaudar la mayor cantidad de recursos que servirán para poder cumplir con la meta que se han trazado.

Han realizado diversas actividades enfocadas a reunir recursos económicos para poder ganar, todo lo que se reúna será destinado para la adquisición de un discapataxí, que será de gran ayuda para las familias que acuden a las terapias, sobre todo de pacientes que son trasladados de las comunidades.

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