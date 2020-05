Cañeros seguirán bajo el yugo de Toño Juárez

CIUDAD VALLES.- Volverá a reelegirse Antonio Juárez Torres, quien lleva 15 años al frente de la Unión Local de Productores de Caña de Azúcar, A.C, sin embargo dijo que aún no sale la convocatoria para el cambio de líder y que espera que él y los otros dos interesados en participar alcancen a inscribirse.

Dijo que va a esperar los tiempos y que es probable que la convocatoria salga para finales del mes de julio, a menos de que se alargue el proceso por la situación del Coronavirus, "esperemos que todo marche como debe ser, apegados a los lineamientos".

"Esperemos que sea un proceso sin ataques, es lo que yo siempre he dicho, a mí la gente me conoce yo no ataco a nadie y las cosas se deben dar en paz, las cosas se van a dar como Dios diga y la gente es la que va a decidir", reiteró.

Sobre las críticas que ha recibido por parte de algunos productores, señaló que no se presta a eso y deja que hablen y que digan y no se va a manchar por lo que unos piensen, pues él tiene el apoyo de la gente, "hemos salido adelante en todo y el propósito es que haya alguien al frente que defienda los derechos de los productores".

Dijo que él no se va a machar porque unos piensen mal de él y que tanto tiempo de su trabajo lo avala, "me he sabido conducir y tengo el apoyo al cien por ciento de los productores".

En caso de que algún productor tenga alguna duda, dijo que nada esconde y que todo es transparente, además en cuanto a las elecciones dijo que las cosas van bien pero van a esperar los tiempos "aquí no hay dedazo, lo digo públicamente, la decisión será de la mayoría de los productores y todos son libres de participar siempre y cuando reúnan los requisitos".