Capacitan a personal de Protección Civil
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Matehuala.- Con la finalidad de apoyar en las distintas emergencias que puedan llegar a presentarse en la ciudad, así como en los municipios vecinos les piden apoyo, elementos de Protección Civil acudieron a capacitarse para el manejo de emergencias y respuesta en gasoducto.
Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Matehuala participó en la primera jornada de manejo de emergencias y respuesta en gasoductos, organizada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, con la participación de especialistas de la International Association of Fire Chiefs y TC Energy.
Esta jornada internacional de capacitación, reunió a más de 250 participantes de distintos sectores e instituciones de emergencia, con el propósito de fortalecer conocimientos, capacidades operativas y protocolos de actuación ante incidentes relacionados con gasoductos.
Con estas acciones, Protección Civil Matehuala continúa apostando por la capacitación, profesionalización y actualización de su personal, fortaleciendo las herramientas necesarias para actuar de manera oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia, siempre en favor de la seguridad de la población
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Bomberos brindan pláticas de seguridad en varias escuela
Carmen Hernández
Sobre atención de incendio, primeros auxilios y herramientas a utilizar