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Matehuala.- Con la finalidad de apoyar en las distintas emergencias que puedan llegar a presentarse en la ciudad, así como en los municipios vecinos les piden apoyo, elementos de Protección Civil acudieron a capacitarse para el manejo de emergencias y respuesta en gasoducto.

Personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Matehuala participó en la primera jornada de manejo de emergencias y respuesta en gasoductos, organizada por la Coordinación Estatal de Protección Civil, con la participación de especialistas de la International Association of Fire Chiefs y TC Energy.

Esta jornada internacional de capacitación, reunió a más de 250 participantes de distintos sectores e instituciones de emergencia, con el propósito de fortalecer conocimientos, capacidades operativas y protocolos de actuación ante incidentes relacionados con gasoductos.

Con estas acciones, Protección Civil Matehuala continúa apostando por la capacitación, profesionalización y actualización de su personal, fortaleciendo las herramientas necesarias para actuar de manera oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia, siempre en favor de la seguridad de la población

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