Captan a alcalde de Cárdenas en riña callejera (video)

Un video que circula en redes sociales encendió la controversia en el municipio de Cárdenas, luego de que en las imágenes se observa a un hombre señalado como el alcalde Edgar Miguel Hernández Aguilar involucrado en una pelea callejera.

El material muestra una confrontación registrada en la cabecera municipal durante la madrugada del viernes, donde se aprecia a varios individuos participando en una riña a golpes en plena vía pública.

En uno de los momentos más visibles del video, se observa cómo una persona cae al suelo y posteriormente recibe una patada.

Tras la difusión del contenido, el Ayuntamiento confirmó que el altercado sí ocurrió; sin embargo, evitó corroborar la participación directa del edil en los hechos.

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En su postura oficial, la autoridad municipal indicó que las personas involucradas se encontraban en aparente estado inconveniente al momento de la confrontación.

#EnVideo ?? Graban a Edgar Miguel Hernández, alcalde de Cárdenas, SLP, participando en una riña callejera. Pese a que se aprecia golpeando a otro sujeto que se encuentra en el suelo, el funcionario aseguró que sólo fueron unos "trancacitos y unas patadas"

: Redes sociales pic.twitter.com/X5i2P1xj9P — El Universal San Luis Potosí (@ElUniversal_SLP) May 2, 2026

Posteriormente, el propio alcalde difundió su versión a través de redes sociales, donde minimizó lo ocurrido al afirmar que sólo se trató de "unos trancasitos y unas patadillas".

En su mensaje, sostuvo que no intervino como autoridad, sino en defensa propia.

De acuerdo con su relato, aseguró que se encontraba descansando en su domicilio cuando un hombre, presuntamente en estado de ebriedad, llegó hasta su vivienda, comenzó a patear la puerta y a lanzar insultos.

"Yo estaba dormido en mi casa, el señor llegó ebrio, empezó a patear mi puerta y a ofenderme con groserías; actué como un hombre de familia, no como presidente municipal. Ni lo golpeé, solo fueron patadillas y trancasillos; mi escolta no se metió, solo lo agarró. Yo no estaba borracho", expresó.

Añadió que, tras lo ocurrido, el mismo individuo regresó horas más tarde para ofrecer una disculpa al reconocer su comportamiento.

Según el edil, el incidente no pasó a mayores y la persona se encontraba en buen estado.