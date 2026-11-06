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Carlos Rodríguez logra Triunfo en Rally ADV

Por Carmen Hernández

Noviembre 06, 2026 03:00 a.m.
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Carlos Rodríguez logra Triunfo en Rally ADV
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      RIOVERDE.- Carlos Alberto Rodríguez de Exploradores Rally México obtuvo el primer lugar en el Rally ADV celebrada en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, logrando superar a sus rivales.  Carlos Alberto originario de Rioverde, quien al igual que los competidores se enfrentaron a rutas complicadas por las condiciones, incluso algunos tuvieron que abandonar la carrera, otros tuvieron muchas dificultades por las averías mecánicas y dificultades para llevar a cabo los recorridos, por lo que fue un evento muy disputado por lo agreste del terreno, además de las condiciones climatológicas que imperaron. 

      Carlos Alberto registro el primer lugar en la clasificación general, obtuvo el primer lugar del Rally ADV Monterrey.  

      Por lo que puso en alto el municipio de Rioverde, gracias a su disciplina, constancia y años de prácticas, fue como logró cumplir con su objetivo en este evento deportivo.

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