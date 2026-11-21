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Matehuala.- Se llevó a cabo el acto cívico y el tradicional desfile del 20 de noviembre para conmemorar el 116 aniversario de la Revolución Mexicana, en el que participaron más de 20 instituciones educativas de los distintos niveles educativos.

Primero se realizó un acto cívico en el Parque Álvaro Obregón, al que asistieron autoridades municipales y educativas, durante la ceremonia se recordó que hace 116 años, en México, miles de personas se levantaron en armas contra el gobierno de Porfirio Díaz, quien llevaba más de 30 años en el poder durante el Porfiriato.

En esa época se vivió una dictadura marcada por los abusos contra los mexicanos, pues incluso a las personas de escasos recursos las despojaban de sus tierras, ante esta situación y cansados de las injusticias, miles de mexicanos iniciaron la Revolución Mexicana, en la que destacaron personajes históricos como Francisco I. Madero, Francisco Villa y Emiliano Zapata, entre otros.

Después del acto cívico se llevó a cabo un colorido desfile por las principales calles de la ciudad.

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El recorrido inició en el Parque Álvaro Obregón y continuó por las calles Insurgentes, Morelos, Miguel Hidalgo, Mariano Matamoros y el bulevar Carlos Lasso, para finalizar en el Parque del Pueblo.

Durante el desfile se pudo observar a niños caracterizados como los héroes de la Revolución Mexicana, quienes realizaron representaciones de este hecho histórico. También participaron carros alegóricos y trenes que recordaban que, durante aquella época, el ferrocarril era uno de los principales medios de transporte utilizados por los revolucionarios.

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