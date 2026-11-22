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CIUDAD VALLES.- Cemex usa civiles armados para amedrentar a ejidatarios de Tanchipa, de acuerdo con datos dados a conocer por pobladores de ese lugar.

Dentro de los testimonios del llamado Gobernador tének del ejido Tanchipa, Vicente Guadalupe Santiago confesó que la empresa de marras ha usado a personas armadas para hostigar en los que él y el abogado Miguel Ángel Guzmán Michel llaman el territorio del ejido Tanchipa, en donde habitarían alrededor de 100 familias y en donde Cemex estaría extrayendo material que luego utiliza para el usufructo del corporativo.

Guadalupe Santiago incluso citó un episodio en el que fueron detenidos él y otros comuneros y confiscadas sus máquinas, sin que al final les pudieran fincar ninguna responsabilidad, ya que ellos son los que ostentan la propiedad en Tanchipa, pero insistió, junto con el representante legal que ha habido incursión de personas armadas, pertenecientes a la empresa en ese lugar de 40 hectáreas que ilegalmente explotaría la empresa.