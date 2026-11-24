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Ciudad Fernández.- Ante la detección de rabia paralítica, se implementó un cerco sanitario en las localidades de El Cañón y Plan de Arriba, para reducir los riesgos de una epidemia.

En la comunidad del Saucillo se detectó un caso de rabia paralítica bovina, por lo que la dirección de Desarrollo Rural implementó un cerco sanitario.

Durante los días 19 y 20 de noviembre en coordinación con el Comité para el Fomento y Protección Pecuaria de San Luis se llevó a cabo la entrega de vacunas para proteger al ganado.

Se entregaron 1,200 dosis en el llamado Cañón y 2,000 en el Plan de Arriba.

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Con la vacunación se busca erradicar los casos de rabia paralítica, aunque ya han sido afectados varios animales.

Autoridades hicieron un llamado a las familias que necesiten de dosis, para que se acerquen al departamento de Desarrollo Rural y poder proteger sus animales.