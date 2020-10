CFE deja sin energía de San Antonio hasta El Chuchupe

CIUDAD VALLES.- Desde las cero horas de ayer martes en un área que cubre de San Antonio Huichimal hasta El Chuchupe no ha habido energía eléctrica, y durante la tarde trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) acudieron a San Antonio solamente a comentar que no podrían hacer nada porque un poste estaba quebrado.

Esto lo denunció Santana Márquez Escobar, quien es activista de San Antonio y quien comentó que los empleados de la CFE nada más fueron a tomar cerveza a una casa en donde venden el lúpulo y a comentar que no había mucho qué hacer. Uno de los problemas de no tener luz, además de la molestia de soportar mosquitos y calor, es que ayer 29 de septiembre comenzaban las festividades de los muertos en la zona tének y esta vez no se pudo hacer nada porque los molinos no funcionaron.