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Chofer de camioneta arroya a motociclistas

Por Carmen Hernández

Noviembre 05, 2026 03:00 a.m.
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      RIOVERDE.- Dos personas que viajaban en una motocicleta fueron embestidas por el conductor de una camioneta en la Colonia Buenos Aires, los que resultaron con severas lesiones luego del accidente.  

      Los hechos ocurrieron en la Colonia Esperanza 2 y en la Colonia Buenos Aires, cuando 2 personas viajaban en una motocicleta, de manera sorpresiva fueron embestidos por el conductor de una camioneta, los que volaron y cayeron en el piso sufriendo algunas lesiones de consideración. 

      Personas que se percataron del accidente, solicitaron el apoyo de corporaciones de emergencia, al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja quienes les brindaron los primeros auxilios a los lesionados, una mujer resultó con fuerte golpe en su pierna izquierda, por lo que fue trasladada a recibir atención al Hospital IMSS del Bienestar, mientras que el conductor solo leves lesiones.  

      Del percance tomó conocimiento la Guardia Civil Municipal.

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