Chofer de camioneta embiste a un motociclista

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RIOVERDE.- Una mujer y un menor resultaron lesionados luego de ser embestida la motocicleta en la que viajaban por una camioneta, debido a la imprudencia del chofer de la unidad al conducir.

Los hechos ocurrieron en la calle Bravo y Juárez, cuando una mujer viajaba en una motocicleta acompañada de un menor, desafortunadamente fueron embestidas por el conductor de una camioneta, en la citada esquina, debido a que el conductor de la camioneta viajaba a alta velocidad y no hizo alto en la citada esquina.

Vecinos que se percataron del accidente solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, al lugar acudieron socorristas de la Cruz Roja, quienes les brindaron los primeros auxilios, no fue necesario el traslado a recibir atención al Hospital Regional del IMSS del Bienestar, pues las lesiones no eran de gravedad.