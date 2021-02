Ciudadanos apoyan las restricciones de la SS

MATEHUALA.- Ciudadanos coinciden en señalar que se deben de acatar las restricciones de las autoridades de Salud y si lo ordenan es para bien de todos.

La señora Ángela Calderón, vecina de la colonia Fidel Velázquez, señaló que en estos tempos de pandemia de Covid-19 hay que atender las indicaciones de la Secretaría de Salud.

Por otro lado, un ciudadano señaló: "Cooperemos acudiendo a la tienda más temprano de compras, para que cierren a las seis de la tarde y así aminorar los contagios", sostuvo.

Por otro lado, Camelia Saavedra de la colonia Las Hadas comentó que, hay que acudir a realizar las compras durante el día, "para qué quejarnos de que están cerrando más temprano las tiendas, no hay que oponernos a las indicaciones de la Secretaría de Salud, no sólo aquí sino en todo el estado, además no van a cerrar las tiendas", aclara finalmente.