Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico
La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios enfatiza que solo médicos pueden aplicar ácido hialurónico.
CIUDAD VALLES. Los nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico, solamente los médicos, sentenció la titular de la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Lucía Gabriela Rosales Ortuño.
La funcionaria asistió a la clausura de la Cuarta Semana Nacional Contra Riesgos Sanitarios 2026 y entre otras cosas, habló ante medios de comunicación de la nueva tendencia de que nutriólogos o personas que se dicen estar especializados en nutriología se dediquen a aplicar ácido hialurónico (sustancia que retiene agua y hace ver más joven la piel) y dijo que simplemente no pueden aplicar nada al cuerpo porque no son médicos y no saben de anatomía.
Pidió a los ciudadanos que cuando vean publicidad de salud estética como la de gente sin cédula médica aplicando alguna sustancia, que lo denuncien de inmediato y pidió usar el sentido común para no someterse a un tratamiento riesgoso.
no te pierdas estas noticias
Coepris aclara que nutriólogos no pueden aplicar ácido hialurónico
Huasteca Hoy
La Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios enfatiza que solo médicos pueden aplicar ácido hialurónico.
Hallan muerto a hombre tras accidente de motocicleta en Aquismón
Huasteca Hoy
La Fiscalía General del Estado realiza la necropsia y la Policía de Investigación trabaja para identificar al fallecido.