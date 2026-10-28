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Comerciantes permanecen en la plaza principal

Por Miguel Barragán

Octubre 28, 2026 03:00 a.m.
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Comerciantes permanecen en la plaza principal
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      CIUDAD VALLES.- El grupo de artesanos de María del Carmen Martínez Vázquez firmó una minuta para salirse el domingo de la plaza, sin embargo, siguen en el lugar que debe ser adornado por Xantolo.

      A pesar de que prometieron quitarse el domingo 25 de octubre, los artesanos instalados en la plaza principal se rehusaron a moverse, provocando que haya problemas con el arreglo de la plaza principal, tradición que al menos han durado a través de los cinco años de David 

      Medina Salazar.

      El secretario del Ayuntamiento, Luis Ángel Contreras Malibrán mencionó que el permiso para vender tenía vigencia hasta el domingo y que serán retirados en caso de que sigan en ese lugar.

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