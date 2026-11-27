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Matehuala.- En la Catedral se llevó a cabo la inauguración del Festival de Música Antigua y Barroca Los Fundadores, con el concierto "Viva Vivaldi", a cargo de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí y el Coro Estatal de Música.

El concierto fue un éxito, ya que la Catedral registró un lleno total, todas las bancas estuvieron ocupadas y muchas personas permanecieron de pie para disfrutar de este magno evento, organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado.

Se contó con la presencia del secretario de Cultura, Juan Carlos Torres Cedillo, así como de autoridades municipales.

La finalidad de llevar a cabo este tipo de eventos en la ciudad es acercar la cultura a los jóvenes, en esta ocasión hubo una buena respuesta por parte de la juventud, aunque también asistieron numerosos adultos y adultos mayores que disfrutaron de este espectáculo, pues son pocas las ocasiones en que se realizan eventos culturales de esta magnitud en la ciudad.

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Sin importar las bajas temperaturas que se registran, la población acudió a este magno concierto, algunos estudiantes comentaron que era la primera vez que asistían a un evento de este tipo y que les había gustado mucho la música, por lo que esperan que se continúen organizando más presentaciones culturales en la ciudad.