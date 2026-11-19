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Matehuala.- Autoridades policiacas reportaron que durante la campaña del Buen Fin que se llevó a cabo del 13 al 17 de noviembre, se tuvo saldo blanco durante estos días, donde se aplicó un operativo especial en las tiendas donde estuvieron en vigilancia para evitar robos y asaltos.

Durante el Buen Fin los elementos de la Policía Municipal llevaron a cabo un operativo especial, en el cual estuvieron haciendo rondines en el centro de la ciudad, así como en los bancos y en las diferentes tiendas departamentales, para estar alerta y apoyar en el caso de un intento de robo, aprovechando que había miles de personas en la calle, así mismo se tuvieron resguardando los bancos para evitar que robaran a las personas que acudían a sacar dinero.

Durante este operativo también participo Tránsito y Vialidad que hubo momentos en los que tuvo que apoyar en el tráfico en la zona centro de la ciudad, ya que había congestión vial, estaban cerrando algunas calles, desviaban el tráfico mientras se liberaba un poco el lugar.

Reconocen autoridades que si se registraron algunos accidentes, donde hubo choques menores entre automóviles, así como de motociclistas, ninguno fue de gravedad, las tiendas, sobre todo los supermercados tuvieron un lleno total durante el Buen Fin 2026.

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