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Continúa el bloqueo de escuela primaria

En la institución educativa faltan dos maestros

Por Jesús Vázquez

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Continúa el bloqueo de escuela primaria
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      Villa de la Paz.- Continúa la manifestación en la Escuela Primaria Benito Juárez, donde padres de familia mantienen cerradas las instalaciones y aseguran que no permitirán el ingreso de ningún alumno hasta que las autoridades educativas envíen a los dos maestros que hacen falta en la institución, pues desde hace más de un mes no cuentan con ellos, pese a las constantes solicitudes, no han recibido respuesta alguna.

      Presuntamente a los padres de familia les prometieron que este jueves 12 de noviembre, al mediodía, llegarían los nuevos maestros a la institución, sin embargo, los inconformes aseguraron que no volverán a abrir la escuela hasta ver que los docentes se presenten y comiencen a trabajar.

      Los padres de familia señalaron que continuarán con su manifestación hasta obtener una respuesta favorable, pues consideran que la educación es un derecho de los niños y no pueden permitir que sigan perdiendo clases por la falta de maestros.

      Asimismo, expresaron su preocupación por el aprovechamiento escolar de sus hijos, ya que consideran que no es posible que los alumnos permanezcan sin recibir clases y posteriormente sean evaluados o avancen de grado sin haber adquirido los conocimientos necesarios.

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      Finalmente, reiteraron el llamado a las autoridades educativas para que cumplan con el compromiso de enviar a los dos docentes faltantes y se regularicen las actividades escolares, pues lo único que buscan es que sus hijos reciban una educación adecuada y no resulten afectados por la falta de personal docente.

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