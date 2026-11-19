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Matehuala.- Elementos del Cuerpo de Bomberos atendieron un llamado de auxilio de la colonia Pineño, donde se reportó un incendio en un lote baldío, por lo que se movilizó la corporación para llegar a la zona donde se generaba el siniestro, que pudieron controlarlo luego de varios minutos de lucha contra el fuego.

En la base operativa de bomberos se recibió una llamada de auxilio en la que reportaban un fuerte incendio en un lote baldío ubicado en la privada de Saltillo, en la colonia Pineño, por lo que enviaron una unidad para atender el llamado.

Al llegar al lugar, los Bomberos comenzaron a trabajar para controlar el incendio, el cual fue provocado por la quema de basura que se salió de control, entre los desechos había llantas, lo que ocasionó que el fuego se intensificara de manera rápida.

Los bomberos trabajaron durante varios minutos hasta lograr sofocar las llamas, gracias a su pronta intervención, el fuego no se propagó a los domicilios cercanos, tampoco se reportaron personas lesionadas, ante esta situación, la corporación exhortó a la población a evitar la quema de basura en lotes baldíos, ya que estas prácticas pueden provocar incendios de mayores dimensiones y poner en riesgo a familias y viviendas.

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Por otra parte, una persona acudió a las instalaciones de Bomberos para solicitar auxilio, debido a que tenía un anillo atorado en un dedo, el cual ya comenzaba a hincharse por la falta de circulación sanguínea, por lo que los tragahumo procedieron a retirarlo para evitar mayores complicaciones.