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Crearán un albergue canino y felino

Por Carmen Hernández

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Crearán un albergue canino y felino
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      CIUDAD FERNÁNDEZ.- El Municipio buscará la forma de contar con un albergue  canino y felino y Centro de Bienestar Animal, para proteger a las mascotas.  

      En el Salón de Cabildo se llevó a cabo la reunión donde estuvieron presentes el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 4 Alejandro Lezama González, el presidente municipal Rodolfo Loredo Hernández, la directora de Salud Municipal, María de la Luz Santillán y el titular de Ecología, Vicente Rodríguez, donde se acordó el trabajar de manera coordinada.  

      Se presentó la propuesta para la creación de un albergue canino y felino y el Centro del Bienestar Animal, para poder brindar auxilio a las mascotas.  

      La finalidad es proteger a los perros y gatos, que se tenga un lugar para atender a las mascotas que están en situación de calle, además de brindarles apoyo para que estén sanos.

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