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CERRITOS.- Brindan curso de pasteurización a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico ( Cbta) 123, como parte de su preparación académica.

El director de Desarrollo Rural Julio Antonio Torres Pérez, dio a conocer que Francisco Javier Cavazos Rodríguez verificador sanitario de la Coepris, se trasladó a la institución educativa para impartir importante capacitación a los alumnos.

Entre los temas que se abordaron fue procedimientos adecuados de pasteurización y las medidas de higiene necesaria para garantizar la Inocuidad de los productos lácteos.

Andrea Cerca Ruiz y Moisés Villanueva García del Comité Pecuario Estatal, abordaron el tema de la brucelosis, los riesgos así como de la influenza aviar.

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El objetivo es que el alumnado tenga las herramientas necesarias como parte de su enseñanza educativa para conocer el proceso de pasteurización adecuado.