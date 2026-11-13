Dan reconocimiento a carteros jubilados

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Matehuala.- Con motivo del Día del Cartero se entregaron reconocimientos especiales a carteros jubilados de la ciudad, quienes fueron personas muy conocidas por los ciudadanos de antaño, pues eran los encargados de entregar las cartas y paquetes a las familias matehualenses.

Fueron reconocidos los carteros Adalberto Peña Rodríguez, Pablo Hermosillo Guerrero, Lázaro Ríos Pérez y Nicandro Armijo, quienes desempeñaron esta labor en Matehuala durante las décadas de los años 50, 60, 70, 80 y 90.

A lo largo de su trayectoria, estuvieron repartiendo correspondencia no solamente en Matehuala, sino también en Villa de la Paz, Vanegas, Cedral y otros municipios del Altiplano, en aquellos tiempos, realizaban su trabajo caminando o en bicicleta para entregar las cartas.

Fue en la Plaza de Armas donde se llevó a cabo un acto para conmemorar y recordar a los carteros de antaño, esto con motivo del Día del Cartero.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Se destacó la importancia que tuvo este oficio hace algunos años, cuando no existían las redes sociales y el teléfono era muy costoso, por lo que era difícil mantener comunicación con familiares que vivían en otras ciudades o incluso en el extranjero, en ese entonces, los carteros eran los encargados de llevar hasta los hogares las cartas que contenían buenas o malas noticias.

Sin importar las condiciones del clima, ya fuera bajo la lluvia, las bajas temperaturas o el intenso calor, estos trabajadores salían diariamente a cumplir con su labor, recorrían las calles en sus bicicletas, tocando puerta por puerta para entregar la correspondencia y mantener comunicadas a las familias.