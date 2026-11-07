Demandan apoyo para asilo de ancianos

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Cárdenas.- Las recientes lluvias causaron estragos en la Casa Hogar del Anciano de San Nicolás Tolentino, por lo que se está solicitando apoyo de la población para realizar algunos arreglos en la casa hogar, debido a la humedad que resintió, por la antigüedad del inmueble.

Con las lluvias que se registraron, resultaron con daños las instalaciones de la casa hogar, lo que está poniendo en riesgo la salud de los ancianitos.

Los administradores del inmueble iniciaron con la impermeabilización, así mismo hicieron un llamado a la ciudadanía para que se una a esta labor y apoye con un peso, para continuar con las reparaciones que requiere el edificio.

Lo que se busca es que esté en óptimas condiciones, para beneficio de los integrantes del Asilo. También hicieron un llamado a la población para donar productos de la canasta básica y ropa abrigadora para los adultos mayores, una de las necesidades que enfrentan.

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