logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Demandan apoyo para asilo de ancianos

Inmueble resintió muchos daños con las recientes lluvias

Por Carmen Hernández

Noviembre 07, 2026 03:00 a.m.
A
Demandan apoyo para asilo de ancianos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cárdenas.- Las recientes lluvias causaron estragos en la Casa Hogar del Anciano de San Nicolás Tolentino, por lo que se está solicitando apoyo de la población para realizar algunos arreglos en la casa hogar, debido a la humedad que resintió, por la antigüedad del inmueble.   

      Con las lluvias que se registraron, resultaron con daños las instalaciones de la casa hogar, lo que está poniendo en riesgo la salud de los ancianitos. 

      Los administradores del inmueble iniciaron con la impermeabilización, así mismo hicieron un llamado a la ciudadanía para que se una a esta labor y apoye con un peso, para continuar con las reparaciones que requiere el edificio.  

      Lo que se busca es que esté en óptimas condiciones, para beneficio de los integrantes del Asilo. También hicieron un llamado a la población para donar productos de la canasta básica y ropa abrigadora para los adultos mayores, una de las necesidades que enfrentan.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Tras bloqueo, acuerdan retomar obra en Tamuín
        Tras bloqueo, acuerdan retomar obra en Tamuín

        Tras bloqueo, acuerdan retomar obra en Tamuín

        SLP

        Huasteca Hoy

        Vecinos levantaron la protesta tras firmar un acuerdo para reanudar los trabajos

        Denuncian tala indiscriminada de CFE en camino Valles-Naranjo
        Denuncian tala indiscriminada de CFE en camino Valles-Naranjo

        Denuncian tala indiscriminada de CFE en camino Valles-Naranjo

        SLP

        Pulso Online

        El colectivo señala que cortan árboles sin estudios previos ni criterios técnicos

        Premian a ganadores de concurso de fotografía
        Premian a ganadores de concurso de fotografía

        Premian a ganadores de concurso de fotografía

        SLP

        Jesús Vázquez

        Matehuala a través de tu mirada

        Surge fraude de la Promotora del Estado: INREVIS
        Surge fraude de la Promotora del Estado: INREVIS

        Surge fraude de la Promotora del Estado: INREVIS

        SLP

        Redacción

        Anuncia el INREVIS campaña Escritura Segura