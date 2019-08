Descalifica Fernández Noroña oposición a afectación de bienes

MATEHUALA.- El diputado federal por el Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña aseguró que es pura intriga la oposición a la reforma en la Ley de Extinción de Dominio.

En entrevista con el legislador, se le planteó que ha causado controversia la llamada Ley de Extinción de Dominio, ya que parece exceder los límites constitucionales de la autoridad y que con ello se pretende despojar de propiedades a particulares.

Comentó que todo eso que se dice es pura intriga. "A ver nos dicen que ataquemos al crimen organizado y ahora dicen que no les toquemos sus bienes".

Puso como ejemplo al ex gobernador Borges de Quintana Roo que tiene en Cozumel dos barcos que se le incautaron por corrupción y ahí están. "Los barcos se están echando a perder".

Señala que no se les puede tocar porque no hay una ley que diga qué hacer con esos bienes que se están echando a perder y que son evidente producto de la corrupción. "¿Qué se puede hacer?, nada no se les puede ni dar mantenimiento".

Determinó que lo que es una locura es que "nos estén diciendo que afectemos al crimen organizado que les incautemos sus cuentas sus bienes y ahora que vamos a afectárselos, resulta que están muy preocupados los de la Iniciativa Privada".