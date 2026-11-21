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CIUDAD VALLES.- Con un desfile acotado, de cualquier manera el caos vial prevaleció en este 20 de noviembre, por el 116 aniversario de la Revolución Mexicana.

Este viernes, otra vez se efectuó el desfile en la fecha que marca el calendario como el aniversario de la Revolución Mexicana, que este año cumple 116 años de haber iniciado y, por ser día hábil, hubo problemas viales en muchos puntos de la ciudad, porque la principal vía de circulación -el bulevar México Laredo-, fue cerrado para que 40 contingentes de escuelas secundarias y preparatorias marcharan con sus evoluciones y ataviados con sus uniformes deportivos o de gala.

La queja de los automovilistas es que, mientras el día de asueto hay tiempo para hacer ese ejercicio cívico, éste se pospone a la fecha en la que hay actividades escolares y laborales.