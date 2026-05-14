Detectan a alumno de la UASLP-Huasteca Sur portando pistola de aire

Un estudiante de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) campus Huasteca Sur, fue detectado portando una pistola de aire, por lo que autoridades estarían contemplando la sanción que contempla la normativa.

Según un boletín informativo de la casa de estudios, al ser detectado, el alumno abandonó el arma en los alrededores del campus ubicado en Tamazunchale; con el apoyo de la Guardia Civil Estatal (GCE) se realizó el retiro para salvaguardar la integridad de la comunidad universitaria.

La UASLP también informó que al momento, las actividades se realizan con normalidad.

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