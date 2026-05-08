Detienen a dos hombres con droga y motocicleta alterada en Tamuín

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Guardia Civil Estatal en el municipio de Tamuín, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, los detenidos fueron identificados como Isaías "N", de 31 años, y Manuel Noé "N", de 46 años.

La corporación informó que, durante una inspección preventiva, les fueron aseguradas diversas dosis de marihuana, además de una motocicleta con el número de serie esmerilado.

Según información preliminar de la SSPC, ambos sujetos habrían manifestado dedicarse al narcomenudeo y pertenecer a un grupo criminal con presencia en la zona.

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Los detenidos, la droga y la unidad asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.