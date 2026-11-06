Detienen a individuo por amenazas

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Matehuala.- Una persona de sexo masculino se encontraba amenazando a una mujer y además rompiendo las ventanas de una vivienda en la calle Javier Clavijero de la colonia Guadalupe, por lo que la afectada pidió apoyo y al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal.

Un masculino fue detenido en términos de flagrancia por agentes de la Policía Municipal, señalado presuntamente por daños en las cosas y amenazas en agravio a una mujer en la colonia Guadalupe, el detenido fue presentado ante el Juez de Control para los efectos legales, mientras se le comprueba su responsabilidad, además de ser investigado en otros delitos similares en la zona poniente de la ciudad.

La detención derivó de una llamada de auxilio al sistema de emergencias y atención ciudadana, referente a un masculino que causaba daños en los vidrios y ventanas de una vivienda ubicada en la calle Javier Clavijero y trataba de introducirse, pero al verse descubierto por la moradora, inició con una serie de amenazas hacia su persona. La victima solicitó la intervención de la Policía, quienes acudieron de inmediato y pusieron bajo arresto al presunto identificado como, Miguel de 32 años de edad. Después de la detención el presunto fue llevado ante la Fiscalía de Justicia del Estado para los efectos legales.