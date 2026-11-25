Detienen zafra en el IPA por lluvias
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CIUDAD VALLES.- La zafra en el Ingenio Plan de Ayala sigue encantada, porque el Comité Cañero tuvo una nueva reunión para hacer planes de inicio, dadas las lluvias que han prevalecido.
El proceso de zafra originalmente iniciaría el 15 de noviembre, sin embargo, la primera postergación se debió a la renuencia por comenzar de cañeros de las tres centrales campesinas (ULPCA, CNPR y GEPC) por la falta de pago del diferencial de 22 pesos por tonelada (que sigue pendiente en muchos casos).
La segunda razón por la que no ha comenzado ha sido porque las precipitaciones dejaron sin suelo los campos cañeros y la tercera, es la discrepancia en las reuniones del Comité Cañero respecto de la fecha de inicio de pruebas, tomando en cuenta que esta semana hay pronóstico de lluvias en varias fechas.
En otros ingenios, ya pasaron el periodo de pruebas y están comenzando o por comenzar su molienda.
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