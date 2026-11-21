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CIUDAD VALLES.- El líder social y abogado Miguel Ángel Guzmán Michel denunció que una empresa ha invadido y devastado 40 hectáreas de bosque en Tanchipa, Tamuín.

Este mediodía, el activista y abogado de la comunidad de Tanchipa, vecina de la empresa en Tamuín, expresó que el Tribunal Unitario Agrario (TUA) ha sido omiso con la apropiación ilegal que la empresa transnacional hace de 40 hectáreas de terreno de las 100 familias que ahí habitan y de la depredación que han hecho de árboles en esa misma zona, sin que se sancionara a la empresa.

Refirió que el asunto es viejo, porque desde hace una década han estado en juicio y, a pesar de que abandonó las audiencias en donde se le acusaba de lo ya descrito, el TUA actuó de manera parcial, ya que le dio oportunidad a la empresa de seguir defendiéndose, cuando ésta ya había abandonado su defensa.

Guzmán Michel agregó que lo que sigue ahora es emitir la denuncia en tribunales federales y, si es posible, en cortes internacionales, para dar vista al problema de apropiación y de daño ecológico que la empresa provoca en ese lugar.

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