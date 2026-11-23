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CIUDAD VALLES.- La aspirante que se perfila para ser coordinadora municipal de la Transformación en Ébano refirió que lo que más falta en ese municipio es el empleo.

Carmen Alexa González se perfila para ser la coordinadora en el municipio petrolero de la Cuarta Transformación y el problema principal que ella observa es el de la falta de oportunidades de empleo en ese lugar, cuestión que ella agendaría para su proyecto en esa localidad.

Comentó que hace falta la llegada de más empresas que ofrezcan plazas laborales y que en caso de oficializar sus aspiraciones, ese sería el proyecto prioritario en ese lugar.

Comentó que tiene 24 años, pero ha estado de cerca con el partido y con los actores políticos de ese movimiento para poder hacer que haya más inversión en su municipio.

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