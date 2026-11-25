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RIOVERDE.- Este próximo 27 de noviembre se llevará a cabo la elección del Comité Sindical de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), acusan a Ezequiel Medina de amedrentar a los trabajadores para que voten por su planilla.

Trabajadores dieron a conocer que se registraron 3 planillas la de Gladys, Saúl Meléndez primo de Ezequiel Medina secretario de Trabajo. Mencionaron que se cuenta con 3 planillas y 154 personas van a emitir su voto el próximo 27 de noviembre.

Indicaron que Ezequiel Medina se la pasa hostigando y amedrentando a los trabajadores para que voten por su planilla. Indicaron que no están garantizadas las prestaciones y la venta de plazas, entre otros. Es por ello que solicitan la intervención de las autoridades de México para que realicen una auditoría en la CFE, porque hay muchas irregularidades.