Eloy Rubio queda como encargado de la seguridad en Tamazunchale

TAMAZUNCHALE.- El Ayuntamiento de Tamazunchale designó a Eloy Rubio Antonio como encargado del despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, luego de la salida de Christian Alejandro González Fernández, quien el pasado viernes fue trasladado a Ciudad Valles tras una inspección sorpresa en la comandancia.

Mediante un comunicado oficial, el alcalde Adelaido Cabañas Hernández informó que el relevo tiene como finalidad dar continuidad a las estrategias de vigilancia y vialidad, así como mantener el orden público en el municipio.

La designación se da después de que la Guardia Civil Estatal con apoyo de militares y oficiales de otras corporaciones, realizaran una revisión en las instalaciones de la comandancia, donde presuntamente fueron localizadas sustancias prohibidas y un arma de fuego sin registro oficial.

Cabe mencionar que previamente el alcalde había declarado que Christian Alejandro González Fernández fue llevado a Ciudad Valles para aclarar "cuestiones administrativas"; sin embargo, en ningún momento utilizó el término de detenido.

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Mientras continúan las investigaciones sobre lo ocurrido al interior de la comandancia, el Gobierno Municipal ya nombró a Eloy Rubio Antonio como responsable provisional de la corporación policiaca.

Adelaido Cabañas aseguró que esta decisión busca garantizar la operatividad de la Dirección de Seguridad Pública y mantener como prioridad la integridad de las familias.