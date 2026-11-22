En diciembre harán pruebas a Red Metro
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RIOVERDE.- Antes de que concluya el año iniciarán las pruebas para la Red Metro de ruta de Rioverde a Ciudad Valles, que será de gran beneficio para la población, pues cubrirá una ruta larga y será gratuito el servicio para la población.
La secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) Aracely Martínez Acosta, señaló que en el municipio de Rioverde recién se puso en marcha dos rutas nuevas del Fraccionamiento Los Frayles y la Infonavit los Naranjos.
Hizo hincapié que se está trazando una nueva ruta, antes de que concluya el 2026 se realizarán las pruebas sobre la ruta de Rioverde- Ciudad Valles, para que a la brevedad sea inaugurada la nueva ruta que beneficiará a decenas de familias.
Mencionó que se busca seguir apoyando a las familias y vitar que eroguen fuertes recursos en viaje de esta ruta.
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