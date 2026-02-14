logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Fotogalería

CAROLINA HERRERA Y SU NUEVA COLECCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca

Fue celebrado dentro de las Bodas Colectivas organizadas por el gobierno municipal

Por Redacción

Febrero 14, 2026 03:45 p.m.
A
Foto: Cortesía

Foto: Cortesía

TAMAZUNCHALE.- Ángel Omar Hernández Félix y Carla Hernández Antonio hicieron historia al protagonizar la primera unión legal en matrimonio de una persona trans en la Huasteca Potosina, celebrada dentro de las Bodas Colectivas organizadas por el Gobierno Municipal.

Cuentan que lo que comenzó como un "amor a primera vista" hace un año y medio, culminó hoy en el altar.

Ella, orgullosamente de Tamazunchale, y él, proveniente de Tamaulipas, demostraron que la distancia y los prejuicios sociales no son obstáculos cuando la meta es el compromiso mutuo, señaló la alcaldía en un comunicado.

Tras el noviazgo, la pareja decidió aprovechar el marco del Día del Amor y la Amistad para formalizar su unión ante la ley.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La unión de Ángel y Carla destaca no solo por su historia personal, sino por lo que representa para la sociedad actual, la pareja rompe esquemas tradicionales de una región y pone el ejemplo de que el amor es, ante todo, un acto de libertad, señalaron.

LEA TAMBIÉN

Busca la UASLP recursos para su campus en Tamazunchale

La solicitud ya fue presentada a la SEP, detalló Zermeño Guerra

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca
Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca

Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca

SLP

Redacción

Fue celebrado dentro de las Bodas Colectivas organizadas por el gobierno municipal

Instalan tianguis de San Valentín
Instalan tianguis de San Valentín

Instalan tianguis de San Valentín

SLP

Jesús Vázquez

Ofrecen diversos productos para regalar al ser amado

Misterio por pérdida de nivel del río Valles
Misterio por pérdida de nivel del río Valles

Misterio por pérdida de nivel del río Valles

SLP

Redacción

Técnicos de Conagua realizan estudios del caso

Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles
Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

Descartan tandeos, pero vigilarán el nivel del río Valles

SLP

Redacción

Aún no entra el afluente en estatus de sequía