Concretan primer matrimonio de personas trans en la Huasteca

TAMAZUNCHALE.- Ángel Omar Hernández Félix y Carla Hernández Antonio hicieron historia al protagonizar la primera unión legal en matrimonio de una persona trans en la Huasteca Potosina, celebrada dentro de las Bodas Colectivas organizadas por el Gobierno Municipal.

Cuentan que lo que comenzó como un "amor a primera vista" hace un año y medio, culminó hoy en el altar.

Ella, orgullosamente de Tamazunchale, y él, proveniente de Tamaulipas, demostraron que la distancia y los prejuicios sociales no son obstáculos cuando la meta es el compromiso mutuo, señaló la alcaldía en un comunicado.

Tras el noviazgo, la pareja decidió aprovechar el marco del Día del Amor y la Amistad para formalizar su unión ante la ley.

La unión de Ángel y Carla destaca no solo por su historia personal, sino por lo que representa para la sociedad actual, la pareja rompe esquemas tradicionales de una región y pone el ejemplo de que el amor es, ante todo, un acto de libertad, señalaron.