Enjambre de abejas ataca a una familia

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CIUDAD FERNÁNDEZ.- Enjambre de abejas atacó a una familia donde un hombre resultó grave debido a las picaduras que recibió de los insectos, quedando hospitalizado.

Los hechos ocurrieron en la calle Moctezuma, cuando un enjambre de abejas atacó a 3 personas, entre ellas un adulto mayor.

Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos y Protección Civil, que les brindaron los primeros auxilios.

Los socorristas a bordo de la unidad 004, les brindaron la atención prehospitalaria y confirmaron que un hombre mayor, tenía decenas de picaduras, por lo que el sexagenario fue trasladado de emergencia al Hospital del IMSS Bienestar, donde los doctores le brindan la atención que requiere con la confianza que logrará recuperarse, aunque con algunas condiciones de inseguridad, por las lesiones sufridas.

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