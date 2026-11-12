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Escuadrón AVE apoya a joven

Por Carmen Hernández

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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      RIOVERDE. - El Escuadrón AVE brindó atención a jovencito de la comunidad de la Escondida que tenía antecedentes de auto lesiones y sufría una crisis emocional, por lo que temían que fuera a atentar contra su vida. 

      Personal de la Escuela Telesecundaria Francisco Madero solicitaron el apoyo del Escuadrón AVE, al detectar que un alumno con situación de auto lesiones, enfrentaba problemas de autoestima, además de querer atentar contra su vida. 

      Al entrevistar al menor de 14 años de edad, el pequeño confirmó que traía ansiedad, se lesionó el brazo e ingirió pastillas. 

      El personal del Dif determinó canalizar al menor al Hospital para que recibiera atención especializada y que mejore su salud emocional.

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