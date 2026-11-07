Escuadrón AVE está de fiesta
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
RIOVERDE.- El Escuadrón AVE cumplió 5 años en el mes de octubre donde recibieron más de mil llamadas de felicitación a la agrupación.
En conferencia de prensa, la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Karina Quintero, el asesor jurídico Hugo Balderas, acompañado del equipo multidisciplinario del Escuadrón AVE, dieron a conocer los eventos a desarrollar por el aniversario.
El 9 de noviembre se contará con módulos informativos, el 10 de noviembre una caminata, 12 de noviembre habrá una conferencia, del 10 al 13 de noviembre visita a instituciones educativas y entrega de reconocimientos, el 13 de noviembre.
Para el 10 de noviembre a las 5 de la tarde el tradicional Mercadito, se le pide a la población acuda a realizar sus compras.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Finalmente mencionaron que en el mes de octubre se han atendido más de mil llamadas de auxilio, siempre listos para poder apoyar a quien lo requiere.
no te pierdas estas noticias
Tras bloqueo, acuerdan retomar obra en Tamuín
Huasteca Hoy
Vecinos levantaron la protesta tras firmar un acuerdo para reanudar los trabajos
Denuncian tala indiscriminada de CFE en camino Valles-Naranjo
Pulso Online
El colectivo señala que cortan árboles sin estudios previos ni criterios técnicos