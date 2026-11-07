Escuadrón AVE está de fiesta

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RIOVERDE.- El Escuadrón AVE cumplió 5 años en el mes de octubre donde recibieron más de mil llamadas de felicitación a la agrupación.

En conferencia de prensa, la presidenta del Sistema Municipal del Desarrollo Integral de la Familia (Dif) Karina Quintero, el asesor jurídico Hugo Balderas, acompañado del equipo multidisciplinario del Escuadrón AVE, dieron a conocer los eventos a desarrollar por el aniversario.

El 9 de noviembre se contará con módulos informativos, el 10 de noviembre una caminata, 12 de noviembre habrá una conferencia, del 10 al 13 de noviembre visita a instituciones educativas y entrega de reconocimientos, el 13 de noviembre.

Para el 10 de noviembre a las 5 de la tarde el tradicional Mercadito, se le pide a la población acuda a realizar sus compras.

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Finalmente mencionaron que en el mes de octubre se han atendido más de mil llamadas de auxilio, siempre listos para poder apoyar a quien lo requiere.