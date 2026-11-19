Establece CEEPAC gastos de campaña a los candidatos
Para aspirantes a Alcalde de Valles será por monto de 6 millones 759 mil pesos
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CIUDAD VALLES.- El tope de gasto de campaña para el que desee ser candidato a la Presidencia Municipal de Valles es de poco más de seis millones de pesos, de acuerdo con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac).
El tope de campaña para buscar la Gubernatura será de 44 millones y para los candidatos a diputados locales, 3.5 millones de pesos, de acuerdo con los raseros impuestos por la autoridad electoral en el Estado.
El que quiera buscar la alcaldía de Valles tendrá un gasto de precampaña de 752 mil 523 pesos; los candidatos independientes podrán contar con aportaciones de 1 millón 689 mil 759 pesos y el gasto máxima ya en campaña sería de seis millones 759 mil 38 pesos.
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