¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

MATEHUALA.- Músicos llevan a cabo el novenario en honor a Santa Cecilia en los terrenos de la capilla que se está construyendo en su honor, a lo largo de estos días se han realizado misas y rosarios, aunque la fiesta mayor será este domingo.

Durante estos días se han llevado a cabo peregrinaciones desde diferentes puntos de la ciudad, en las que han participado danzantes y diversos grupos musicales, asimismo, después de las ceremonias religiosas se han organizado actividades culturales, donde los músicos realizan presentaciones para agradecer a su santa patrona todas las bendiciones que les ha brindado a lo largo del año.

Este domingo es el día de la fiesta patronal de Santa Cecilia, quien es la santa patrona de los músicos, por lo que también se celebra el Día del Músico, desde temprana hora acudirán diferentes grupos musicales para cantarle las mañanitas.

También se esperan peregrinaciones y una eucaristía a las siete de la tarde, mientras que a las ocho de la noche se presentará la danza de Cerrito Blanco.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A las nueve de la noche se contará con la presentación de Alberto Delgado, conocido como la voz gemela de Antonio Aguilar, además de varios grupos musicales locales, por lo anterior, se exhorta a los feligreses y músicos de Matehuala a participar en estas fiestas patronales en honor a Santa Cecilia.