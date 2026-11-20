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Catorce.- En el Pueblo Mágico se llevará a cabo la gran carrera de Burros 2026, el evento será este sábado a las 4:00 de la tarde, además habrá un desfile de burros alegóricos, este evento busca reunir a familias, habitantes y visitantes en una tarde llena de entretenimiento.

La cita será este sábado iniciando a las 4:00 de la tarde con el desfile y concurso de burros alegóricos, donde los participantes podrán demostrar su creatividad y originalidad.

Luego a las 5:00 de la tarde, se llevarán a cabo las esperadas carreras de burros, además de la tradicional carrera de costales y la divertida carrera de gordos, un evento que es tradicional en este Pueblo Mágico

Como parte de esta celebración, se entregarán premios en efectivo a los ganadores.

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En el concurso de burros alegóricos se otorgarán 3 mil pesos al primer lugar, 2 mil al segundo y mil pesos al tercero.

Mientras que en la carrera de burros, el primer lugar recibirá 4 mil pesos, el segundo 3 mil y el tercero 2 mil pesos, las inscripciones para participar con burros se realizarán en la Presidencia Municipal.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal busca preservar las tradiciones y ofrecer espacios de convivencia y diversión para las familias, además de fortalecer el atractivo turístico de Real de Catorce.

La invitación está abierta para que habitantes de la región y turistas acudan a disfrutar de esta peculiar celebración que promete una tarde de grandes emociones.