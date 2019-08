Ex trabajadores demandarán al Municipio por despido injustificado

Al menos 12 de los 40 trabajadores municipales despedidos por el Ayuntamiento podrían demandar esta semana al Municipio, y aunque ya les "avisaron" que quedaron fuera del Municipio hasta la fecha no les han entregado por escrito el porqué fueron rescindidos sus contratos, a pesar de tener, 15, 20 y 25 años laborando para el Municipio, lo que es calificado como un despido injustificado que podría costar varios millones de pesos al erario público.

Gilberto Almendárez Marín, asesor de los trabajadores despedidos, señaló que aunque buscarán primero el diálogo con el Ayuntamiento, pues parece "descabellado", despedir a un gran número de trabajadores, con las antigüedades más altas, sin dar explicación y ni siquiera contar con el recurso para su liquidación legal, la demanda por despido injustificado se dará contra el Ayuntamiento y contra los servidores públicos involucrados, pues de acuerdo a la Ley de Servidores Públicos también de manera personal se harán responsables, el Oficial Mayor, la directora de Recursos Humanos, el Cabildo y el propio presidente municipal Adrián Esper Cárdenas, pues de acuerdo a los videos que tienen los trabajadores y a lo dicho por la propia directora de Recursos Humanos, la salida de los trabajadores, obedece a una orden directa del alcalde.

"Me parece que estas conductas desplegadas por el Ayuntamiento son irregulares por parte del departamento de Recursos Humanos, en el sentido que los están despidiendo sin mayor argumentación cuando la ley establece que deberán darle un aviso por escrito en donde señalen la fecha y causa del despido, porqué razón los están despidiendo y no les dan ninguna explicación sólo que es recorte de personal, les dicen que no van a dar nada por escrito, en ese sentido se convierte en un despido injustificado, una situación aún más delicada es que son trabajadores de 15 , 20 y hasta 25 años de antigüedad, los trabajadores confiados en su antigüedad se echaron compromisos algunos de una casa, de automóviles, de enseres domésticos, y de la noche a la mañana los quieren echar, no es correcto".

El representante legal de los ex trabajadores, destacó que otro de los puntos irregulares que está cometiendo el Ayuntamiento, es que los separan del puesto un lunes, por ejemplo, y les piden que se presenten el viernes para platicar, algo que pudiera presentarse a que la parte patronal argumente abandono de trabajo.

"La liquidación será sin duda millonaria, pues la ley establece que todo trabajador que sea separado de su empleo, debe recibir 3 meses de indemnización, más 12 días por año en relación a la prima de antigüedad, sus conceptos proporcionales de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional y si llegaran a un juicio tendrían el derecho a reclamar todo un año de salarios caídos, simplemente por haber separado a un trabajador de manera injustificada y creo que el Ayuntamiento no cuenta con el recurso para cumplir, por lo que debió de analizar antes y liquidar a los más nuevos no a los de mayor antigüedad".