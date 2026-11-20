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CIUDAD VALLES.- Hombre presuntamente intoxicado muestra sus partes pudendas a niñas de entre ocho y 12 años y a una de ellas la jaloneó en el fraccionamiento La Diana y los padres de familia temen que vuelva a atacar a menores de edad en esa zona de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las nueve de la noche de este miércoles 18 de noviembre, en la calle 16 de Septiembre, cuando un hombre de aproximadamente 30 años de edad mostró sus partes pudendas a las tres niñas que jugaban en la calle y a una de 12 años que gritó y al hacerlo advirtió a su madre de lo que ocurría.

La madre de las menores llamó al 911 y acudió una patrulla de la municipal que todavía encontró fuera de su casa al infractor.

El abusador, que fue detenido y enviado a las celdas de la Municipal, es vecino de reciente llegada a la calle y, lo que temen varias madres de familia del lugar es que vuelva a hacer lo mismo con otros menores de edad, por eso, la madre de las niñas acudiría a presentar la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.

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