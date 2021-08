Exigen a docentes renunciar a su seguro de vida

MATEHUALA.- Maestros de la Sección 52 desconocen el motivo por el que les están exigiendo que renuncien al seguro de vida y que les reembolsarán el dinero que les están descontando del salario, que es cada quince días.

En una reunión a la que asistieron dirigentes del Sindicato con maestros para tratar el tema, pero que no estuviera presente ningún medio de comunicación para poder hablar para hacerles del conocimiento a los docentes que estuvieron reunidos en el edificio de la Sección 52, para solicitarles que renuncien al seguro magisterial que ellos están pagando y no entienden porqué ahora les dicen que ya no tendrán ese seguro de vida, esto es mediante un convenio del sindicato con una empresa de seguros.

"Nosotros adquirimos ese seguro bajo nuestra responsabilidad, esos seguros nos los ofrecieron en nuestros centros de trabajo, y de buenas a primeras nos informan que habría una reunión porque estarían presentes dirigentes de nuestro sindicato para que firmemos una renuncia a ese seguro sin más explicaciones", señalaron.

"Nos reunimos y nos enteramos que a compañeros de la Sección 26 del SNTE su seguro está corriendo en forma normal, no se les ha mencionado nada de una cancelación", dicen docentes.

"El pasado 26 de julio nos llegó un aviso para que acudiéramos al edificio del Sindicato Sección 52 para que firmamos la renuncia a ese seguro y que, si queríamos meter una demanda que acudiéramos directamente con la aseguradora o a la Condusef porque son trámites particulares, lejos de que nuestro sindicato nos apoye nos está desamparando, porque nos aclararon que ese seguro tendría una durabilidad de 20 años", finalizaron los docentes.