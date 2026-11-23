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CIUDAD VALLES.- Casi 16 mil pesos les cobran por arrastre de grúas a los transportistas cuando confiscan sus coches por problemas con la autoridad, de acuerdo con el líder de un grupo de este gremio, Alfredo Echeverría Paita.

Una de las quejas principales de los transportistas que deseaban tener un encuentro con la secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), Araceli Martínez Acosta, este fin de semana era la queja por los costos de arrastre que se les cobran a los que son sancionados por inspectores, quienes detienen las unidades para después ser arrastradas a un corralón, porque, pusieron el ejemplo de un arrastre de la delegación de El Pujal a la cabecera de Valles, que suele ascender a los 15 mil 800 pesos, suma que desestabiliza la economía del profesional del volante.

Alfredo Echeverría dijo que quieren saber por qué a ellos se les cobran esos montos y pidió que la SCT revisara esos costos con las empresas, ya que es un cobro leonino, de acuerdo con la percepción de sus compañeros.