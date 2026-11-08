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Fallece Roberto Reséndiz ex alcalde de V. de la Paz

Por Jesús Vázquez

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Fallece Roberto Reséndiz ex alcalde de V. de la Paz
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      Villa de la Paz.- Se dio a conocer el fallecimiento de Roberto Reséndiz Verde, quien fuera presidente municipal de este municipio durante la administración municipal 2012-2015, una noticia que enluta al pueblo paceño.

      El exalcalde ganó las elecciones en 2012 con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue un alcalde que destacó por luchar para combatir el problema de la falta de agua, para evitar esta situación, sobre todo en las comunidades, llevó a cabo la construcción de presas para que cada que lloviera se pudiera almacenar agua pluvial, la cual ayudara a las personas en diferentes actividades, como el riego de sembradíos y el suministro de agua para sus animales.

      Su trabajo destacó sobre todo en las comunidades que se encontraban olvidadas, donde realizó varios proyectos, destacó un proyecto ecoturístico en la comunidad de Laureles, donde la idea principal era ofrecer diferentes actividades turísticas. 

      También construyó baños ecológicos y cocinas ecológicas en esta comunidad, pero las siguientes administraciones dejaron en el olvido este proyecto. En 2018 volvió a ser candidato a la presidencia municipal pero ahora con el Partido Verde Ecologista de México, sin embargo, en esta elección la votación no le fue favorable y quedó en segundo lugar, el ganador fue Jorge Armando Torres Martínez quien contendió por el partido Nueva Alianza. 

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