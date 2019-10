Falta de apoyos pone en crisis a campesinos

Productores de los municipios de Ébano, Tamuín y San Vicente, se encuentran molestos por el actuar de las autoridades federales con los apoyos para el campo.

Y es que a pesar de que el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Manuel Villalobos Arámbula, se había comprometido a que entregaría dicho recurso antes del 20 de septiembre, el dinero simplemente no ha llegado.

Tan solo en la zona de Ébano, Tamuín y San Vicente ya hay pérdidas por más de 400 millones de pesos en este ciclo agrícola y no se ha recibido apoyo para el campo.

Dijeron los afectados que no puede ser posible que este recurso, que no es extraordinario, sino que estaba programado no haya llegado. "Ya estaba etiquetado para pago como ingreso objetivo y lo sigan reteniendo por caprichos del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el cual ha demostrado que el campo le importa un comino", señalan los productores.

Añadieron que Villalobos Arámbula había dado su palabra de que el pago se realizaría, pero al igual que su jefe, lo único que hizo fue "darnos atole con el dedo y eso no se lo vamos a permitir, hablan de ahorros en los presupuestos cuando lo único que hacen es la no aplicación del recurso para después dárselo a ´ninis´ quienes en su mayoría ni siquiera son capacitados".

Anuncian que ante el incumplimiento tomarán acciones más fuertes en los próximos días.

El sector productivo, es el que mantiene a flote la economía del país y este año fue aporreado con las nuevas políticas del presidente López Obrador.