Festival de Día de Muertos en escuela
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RIOVERDE. - Un éxito resultó el Festival de Día de Muertos que se llevó a cabo en la Escuela Secundaria Ignacio Morones Prieto, donde hubo un concurso de catrinas, el vestuario fue creado con material reciclado, donde se mostró la creatividad de los estudiantes.
El director del plantel Adolfo Castillo Méndez, convocó a los alumnos a participar en calaveritas literarias y el concurso de catrinas, no pudo faltar el tradicional altar dedicado a los alumnos, maestros y trabajadores Juan Carlos, Paola, Reyes, Everardo y Ernesto, entre otros.
El altar estuvo representado por las flores de cempazúchil, veladoras, agua y alimentos.
Cada grupo representó una catrina como la Dama de los vientos, Novia eterna, Frida Kahlo, la Mensajera, la Negra , entre otros.
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Los hermosos vestidos fueron elaborados con material reciclado como periódico, flores artesanales, bolsas de plástico, entre otros, reflejándose la creatividad de los estudiantes.
En el concurso de catrinas obtuvo el primer lugar Frida Kahlo y Diego Rivera, segundo lugar la Negra, en tercer lugar hubo un empate de la Mensajera y la Dama de los vientos.
Los triunfadores recibieron algunos regalos, padres de familia disfrutaron de este Festival, donde además hubo venta de antojitos mexicanos.
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