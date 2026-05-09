Fotos | Ebrio impacta de frente a camión cañero

Ciudad Valles.- Un hombre que andaba en estado de ebriedad y conducía un vehículo invadió carril y chocó contra un camión cañero frente al Ingenio Plan de Ayala, pero milagrosamente no sufrió lesiones graves.

El percance sucedió poco antes de la noche del viernes, sobre el bulevar Carretera al Ingenio, cuando el conductor de un vehículo Mazda gris iba en dirección del ingenio hacia la zona centro.

De manera repentina, el joven invadió carril y chocó de frente contra un camión cañero que circulaba en dirección opuesta.

El vehículo quedó destrozado del frente; sin embargo, el conductor —quien andaba en evidente estado de ebriedad— resultó con heridas que aparentemente no ponían en riesgo su vida. Fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes lo trasladaron a la clínica del IMSS.

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Por otro lado, el camionero Fernando "N", de 66 años de edad, no sufrió lesiones, pero debido al susto se sintió mal de salud y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, aunque no quiso ser llevado a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Familiares del conductor del vehículo llegaron a un acuerdo con el chofer del camión y pagarían las infracciones correspondientes.