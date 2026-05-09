logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GALARDONADOS!

Fotogalería

¡GALARDONADOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Fotos | Ebrio impacta de frente a camión cañero

Brigadistas de la CNE trasladaron al conductor al IMSS tras el choque en el bulevar al Ingenio

Por Huasteca Hoy

Mayo 09, 2026 11:38 a.m.
A
Fotos | Ebrio impacta de frente a camión cañero

Ciudad Valles.- Un hombre que andaba en estado de ebriedad y conducía un vehículo invadió carril y chocó contra un camión cañero frente al Ingenio Plan de Ayala, pero milagrosamente no sufrió lesiones graves.

El percance sucedió poco antes de la noche del viernes, sobre el bulevar Carretera al Ingenio, cuando el conductor de un vehículo Mazda gris iba en dirección del ingenio hacia la zona centro.

De manera repentina, el joven invadió carril y chocó de frente contra un camión cañero que circulaba en dirección opuesta.

El vehículo quedó destrozado del frente; sin embargo, el conductor —quien andaba en evidente estado de ebriedad— resultó con heridas que aparentemente no ponían en riesgo su vida. Fue auxiliado por brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quienes lo trasladaron a la clínica del IMSS.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Por otro lado, el camionero Fernando "N", de 66 años de edad, no sufrió lesiones, pero debido al susto se sintió mal de salud y fue auxiliado por paramédicos de la Cruz Roja, aunque no quiso ser llevado a un hospital.

Del accidente tomaron conocimiento oficiales de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Familiares del conductor del vehículo llegaron a un acuerdo con el chofer del camión y pagarían las infracciones correspondientes.

LEA TAMBIÉN

Camión cañero vuelca al tomar una curva

TAMASOPO.- Un camión cargado de caña volcó al tomar una curva cuando circulaba por la carretera libre Valles-Rioverde, por suerte en este caso el chofer resultó ileso. Lo anterior sucedió este jueves...

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Fotos | Ebrio impacta de frente a camión cañero
Fotos | Ebrio impacta de frente a camión cañero

Fotos | Ebrio impacta de frente a camión cañero

SLP

Huasteca Hoy

Brigadistas de la CNE trasladaron al conductor al IMSS tras el choque en el bulevar al Ingenio

Preparan la Feria regional de Cárdenas
Preparan la Feria regional de Cárdenas

Preparan la Feria regional de Cárdenas

SLP

Carmen Hernández

Conmemoran aniversario de natalicio de Miguel Hidalgo
Conmemoran aniversario de natalicio de Miguel Hidalgo

Conmemoran aniversario de natalicio de Miguel Hidalgo

SLP

Jesús Vázquez

Constructor deja obra a medias
Constructor deja obra a medias

Constructor deja obra a medias

SLP

Redacción