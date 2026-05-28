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Fotos | Por tormentas, más de 30 árboles caídos y daños en Axtla

También se reportan bloqueos de vialidades; la limpieza continúa este jueves

Por Pulso Online

Mayo 28, 2026 11:39 a.m.
A
Fotos: FB H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas

Fotos: FB H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas

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      El ayuntamiento de Axtla de Terrazas informó que se atendieron diversos daños ocasionados por la fuerte lluvia y tormentas eléctricas del miércoles, luego de un recorrido de autoridades a pie sobre la vía Axtla–Comoca, donde se reportan más de 30 árboles derribados.

      "En coordinación con elementos de Seguridad Pública y Protección Civil, se mantienen activos los trabajos de atención y retiro de riesgos para liberar las vías de tránsito", señalaron.

      Hasta el momento, solo se registran daños materiales en andadores y otras vialidades, las cuales ya están siendo atendidas por las autoridades correspondientes.

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      Fotos: FB H. Ayuntamiento de Axtla de Terrazas

      Piden a la ciudadanía extremar precauciones y evitar transitar por las zonas afectadas mientras continúan las labores de limpieza y rehabilitación.

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